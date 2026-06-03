Caffè Corretto del 3 giugno 2026: la cittadinanza onoraria a Ranieri e la rivoluzione nel CagliariConduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 3 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Claudio Ranieri riceve l’omaggio di Cagliari tra cittadinanza onoraria, riconoscimenti e affetto dei tifosi
Cagliari, rivoluzione in dirigenza: Accardi verso il ruolo di direttore sportivo, tra mercato e futuro rossoblù
Giulia Andreozzi, assessora pubblica Istruzione di Cagliari – Centri estivi a Cagliari, il Comune punta su rimborsi più alti e nuove opportunità per le famiglie
Stefano Monni, sindaco di Baunei – Baunei accoglie visitatori e turisti tra Sa Coia Baunesa, Blue Zone e le spiagge più celebri della Sardegna
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Eolico in Sardegna, l’ombra della speculazione energetica: dai legami con Messina Denaro ai nuovi progetti nel Sassarese