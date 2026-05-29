Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina

Francesco “Franz” Scanu, direttore artistico Marina Cafè Noir

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda

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