radiolina
27 ottobre 2026 alle 13:04
Caffè Corretto del 27 ottobre, Sardegna isola dei singleConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 27 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Erica Loi, cantante – Erica Loi trionfa a Sanremo Senior: la cantante cagliaritana conquista il primo posto
Joe Juanne Piras, Regista – Cinema, Dal nulla porta il noir nel cuore della Barbagia
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Sardegna, record di famiglie unipersonali: 4 nuclei su 10 composti da una sola persona
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