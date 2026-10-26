Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari – Terra Santa, la missione della diocesi di Cagliari tra fede e speranza

Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, dopo Monza e Bologna arriva la Roma: serve ritrovare equilibrio

Riccardo Trentin, presidente della Federazione Rete Sarda Diabete – Diabete nei bambini, la Sardegna approva una legge per scuola e sport

Diana Bertinetti direttrice IED Cagliari – Lo IED Cagliari lancia Book Lab: autori e libri per dialogare con la città

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, 25enne ferito da un colpo di pistola: indagini in corso

© Riproduzione riservata