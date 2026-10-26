Caffè Corretto del 26 ottobre 2026, la missione della Diocesi in Terra Santa e il punto sul CagliariConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari – Terra Santa, la missione della diocesi di Cagliari tra fede e speranza
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, dopo Monza e Bologna arriva la Roma: serve ritrovare equilibrio
Riccardo Trentin, presidente della Federazione Rete Sarda Diabete – Diabete nei bambini, la Sardegna approva una legge per scuola e sport
Diana Bertinetti direttrice IED Cagliari – Lo IED Cagliari lancia Book Lab: autori e libri per dialogare con la città
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, 25enne ferito da un colpo di pistola: indagini in corso