Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 26 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it

Lele Casini – giornalista e radiocronista

Rocco Trisolini – Professore di Pneumologia, Università Cattolica di Roma

Alessandro Miani – Presidente SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale)

Michele Pais – Avvocato, già Presidente del Consiglio regionale

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Il Post del Lunedì

© Riproduzione riservata