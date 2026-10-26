La Strambata, puntata del 26 ottobreConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 26 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it
Lele Casini – giornalista e radiocronista
Rocco Trisolini – Professore di Pneumologia, Università Cattolica di Roma
Alessandro Miani – Presidente SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale)
Michele Pais – Avvocato, già Presidente del Consiglio regionale
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Il Post del Lunedì