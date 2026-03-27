Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 27 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Andrea Pau, autore di fumetti
  • Fabrizio Rodin, presidente CTM
  • Felice Montervino, attore
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina
  • Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it
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