radiolina
27 marzo 2026 alle 10:06
Caffè Corretto del 27 marzo: ospite l’attore Felice MontervinoConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 27 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Pau, autore di fumetti
- Fabrizio Rodin, presidente CTM
- Felice Montervino, attore
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it
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