Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina –
  • Massimo Martelli Zucconi, segretario generale aggiunto Siap

  • Francesca D’Agostino, segretaria regionale Flc Cgil

  • Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it
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