RADIOLINA
26 marzo 2026 alle 11:22aggiornato il 26 marzo 2026 alle 11:22
Caffè Corretto del 26 marzo: le dimissioni della ministra SantanchèConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina –
- Massimo Martelli Zucconi, segretario generale aggiunto Siap
-
Francesca D’Agostino, segretaria regionale Flc Cgil
- Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it
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