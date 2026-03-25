radiolina
25 marzo 2026 alle 12:05
Caffè Corretto del 25 marzo: nuovo stadio del Cagliari, trattativa sul canone in stalloConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 25 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, margine assottigliato: da +11 a +3 e salvezza di nuovo in bilico
- Giuliano Frau, presidente Adoc Sardegna – Caro carburanti, allarme consumatori: “Speculazione evidente e famiglie sempre più in difficoltà”
- Massimiliano Rais, giornalista di Videolina – Nuovo stadio Cagliari, trattativa sul canone in stallo: spiragli ma resta l’incertezza
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata