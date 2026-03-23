radiolina
23 marzo 2026 alle 11:11
Caffè Corretto del 23 marzo: Referendum Giustizia, affluenza in Sardegna sopra il 39%Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 23 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari in crisi: salvezza a rischio e svolta societaria in arrivo
- Giacomo Meloni, presidente Confartigianato – Aumento costi materiali e imprese sarde in difficoltà: l’analisi di Confartigianato Sardegna
- Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda – Referendum e affluenza: perché gli italiani sono tornati alle urne
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Referendum Giustizia 2026: affluenza record oltre il 46%, Sardegna sopra il 39%
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