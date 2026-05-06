radiolina
06 maggio 2026 alle 14:31
Caffè Corretto: puntata del 6 maggio 2026Conduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 6 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Marco Mainas, presidente Confcommercio Sud Sardegna – Caro energia e inflazione in Sardegna: l’allarme di Confcommercio sui consumi in calo
- Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Sport tra emozione e memoria: il ricordo dei campioni e il futuro del Cagliari
- Myriam Mereu, esperta di cinema – David di Donatello, il cinema italiano tra vitalità e polemiche sui finanziamenti
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Assalti ai portavalori nel Nuorese: smantellata la banda, due nuovi arresti
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