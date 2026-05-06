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06 maggio 2026 alle 14:34aggiornato il 06 maggio 2026 alle 14:34
GR regionale del 6 maggio 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Teresa Piredda
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 6 maggio 2026 con Teresa Piredda.
- Assalti ai portavalori: La polizia ha arrestato altre due persone coinvolte in una banda specializzata in assalti nel Nuorese.
- Operazione antidroga: Quattro arresti in Gallura, Goceano e Barbagia per la scoperta di coltivazioni di sostanze stupefacenti.
- Caro voli: Vertice al Ministero dei Trasporti sull’aumento del carburante; Aero Italia richiede un rincaro di 16 euro a tratta per i collegamenti con la Sardegna.
- Sanità animale: Iniziata la campagna di vaccinazione obbligatoria per 300.000 bovini contro la dermatite nodulare.
- Politica regionale: Incontro tecnico tra PD e 5 Stelle per superare le tensioni sulla sanità, mentre l’opposizione chiede un assessore a tempo pieno.
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