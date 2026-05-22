Caffè Corretto del 22 maggio 2026: dall’America’s Cup all’anticiclone sull’IsolaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 22 maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda – America’s Cup a Cagliari, Luna Rossa incanta nelle prime prove degli AC40
Tullio Garau – presidente regionale ordine Psicologi – Violenza sulle donne, a Cagliari due giornate formative dedicate al supporto psicologico
Fabiano Gaggini – giornalista de L’Unione Sarda – Omaggio a Pavoletti: gli ex allenatori raccontano il capitano rossoblù
Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it – Anticiclone africano in Sardegna: arriva il caldo estivo con temperature oltre i 30 gradi