Caffè Corretto del 22 aprile 2026: la dermatite bovina e il ruolo della tv contro le fake newsConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, cinque partite per decidere i riscatti
Eugenio Caramia – rettore Santuario Bonaria – Centenario del santuario di Bonaria: attesi migliaia di fedeli con la partecipazione del cardinale Zuppi
Rosario Donato – Direttore Generale Confindustria Radio Televisioni – La TV resiste e si rinnova: il ruolo contro le fake news
Emanuele Dessì – Direttore de L’Unione Sarda – Dermatite bovina a Cagliari: Sant’Efisio senza buoi?