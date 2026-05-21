Caffè Corretto del 21 maggio 2026: da Milan-Cagliari al rafforzamento del 118Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 21 maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Angelo Maria Serusi – Direttore generale Areus – La Sardegna rafforza il 118: nuovi medici, elisoccorso e assistenza territoriale
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Milan-Cagliari, Pisacane darà spazio ai ragazzi della Primavera?
Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda – Ottana, ai domiciliari il sindaco Saba