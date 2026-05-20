Caffè Corretto del 20 maggio 2026: dal rendimento di Esposito all’America’s CupConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 20 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, Esposito divide i tifosi: rendimento, salvezza e futuro
Marina Madeddu, sindaca Villa San Pietro – Persone fragili, nasce “In Bonas Manus”: sostegno per rafforzare gli amministratori di sostegno in Sardegna
Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – America’s Cup a Cagliari, la città del vento si prepara al grande spettacolo del mare
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Flotilla fermata al largo di Gaza: attivisti trasferiti su navi israeliane, attesa per due sardi