Caffè Corretto del 2 giugno 2026: Festa della Repubblica, il ruolo delle donne nel referendum del ’46Conduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 2 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Gianluca Scroccu – Docente di storia contemporanea – Festa della Repubblica: il ruolo delle donne nel referendum del ’46
Pier Paolo Piludu – Regista – Alla Vetreria di Pirri ritorna la rassegna di Cada Die Teatro “Sotto questo cielo”
Paolo Paolini – Giornalista de L’Unione Sarda – L’inserto speciale de L’Unione Sarda a 80 anni dal referendum
Angelica D’Errico – Giornalista di Unionesarda.it