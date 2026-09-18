Caffè Corretto del 18 settembre, Udinese-Cagliari e i migranti a MonastirConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari: contro l’Udinese una sfida per continuare a sognare
Luca Carboni, associazione Mesu – Cagliari prepara il Bike Pride: «La sicurezza è il primo ostacolo»
Carlo Rosas, Segreteria Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri – Migranti, riflettori sul CAS di Monastir: la vertenza dei carabinieri
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Aerei, la grande fuga d’ottobre: in Sardegna i voli calano dell’80%