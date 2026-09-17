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17 settembre 2026 alle 14:38aggiornato il 17 settembre 2026 alle 14:38
“La Strambata”: puntata del 17 settembre 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda –
- Valerio Taras, fiduciario Slow Food Sardegna
- Andrea Abis, Sindaco di Cabras
- Gianni Maoddi, presidente consorzio del Pecorino Romano
- Cipriano Fancello, presidente associazione “Authentic Sardinia”
- Caffè Scorretto – Senza far rumore
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