Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda –
  • Valerio Taras, fiduciario Slow Food Sardegna
  • Andrea Abis, Sindaco di Cabras
  • Gianni Maoddi, presidente consorzio del Pecorino Romano
  • Cipriano Fancello, presidente associazione “Authentic Sardinia”
  • Caffè Scorretto – Senza far rumore
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