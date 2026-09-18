radiolina
18 settembre 2026 alle 14:18
La Strambata, puntata del 18 settembre 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
Nenneddu Sanna – Pastore
Battista Cualbu – Presidente Coldiretti Sardegna
Valter Rizzardini – Pescatore e vice presidente Cooperativa Santa Gilla
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – La tassa più odiosa
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