Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda

Nenneddu Sanna – Pastore

Battista Cualbu – Presidente Coldiretti Sardegna

Valter Rizzardini – Pescatore e vice presidente Cooperativa Santa Gilla

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – La tassa più odiosa

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