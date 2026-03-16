radiolina
16 marzo 2026 alle 11:52
Caffè corretto del 16 marzo: Cagliari, traffico rivoluzionato dai lavori della metroConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 16 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Mauro Carta, presidente Acli – Corso di geopolitica ACLI, boom di iscrizioni tra cittadini e studenti
- Yuri Marcialis, Assessore al Traffico Cagliari – Via Roma a Cagliari, traffico rivoluzionato dai lavori della metro
- Myriam Mereu, ricercatrice universitaria e divulgatrice – Oscar 2026: trionfa One Battle After Another
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, sconfitta pesante a Pisa: errori e rimpianti riaprono la corsa salvezza
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Drone iraniano colpisce base in Kuwait
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