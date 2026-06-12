Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 12 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, Giornalista di Radiolina – Cagliari, continua l’era Pisacane: mercato, dubbi e nuove ambizioni rossoblù

Omar Zaher, portavoce della comunità musulmana – Moschea di Cagliari nel mirino, Omar Zaher: “Colpire un luogo di culto significa ferire tutta la comunità”

Silvia Gerugi, presidente Comitato italiano scienze motorie – Sanluri, “Camminiamo insieme” contro i tumori: prevenzione, screening e solidarietà

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Trump rivendica la vittoria: “Gli Usa hanno vinto la guerra in Iran”

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