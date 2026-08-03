radiolina
03 agosto 2026 alle 12:44
Il Cagliari, tra preparazione e nuovo stadio: Caffè Corretto del 3 agosto 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 03 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari: buoni segnali dall’amichevole contro l’Union Berlino
- Giuseppe Macciotta – Assessore allo Sport Comune di Cagliari – Nuovo stadio del Cagliari, l’assessore Macciotta: “Nessun favore al club”
- Giovanni Villa – Segretario Fns – Carceri in Sardegna, la denuncia della Cisl: “La situazione è fuori controllo”
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Siniscola, ombrelloni segnaposto a La Caletta, uomo li butta tra i rifiuti
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