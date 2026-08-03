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03 agosto 2026 alle 12:46aggiornato il 03 agosto 2026 alle 12:46
GR regionale del 3 agosto 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 3 agosto 2026 con Lele Casini.
- Cronaca: l’incidente mortale di ieri sera. A perdere la vita una donna residente a Quartu. Altre quattro persone ferite. L’appello del Sindaco di Burcei per la messa in sicurezza della strada
- Meteo: prosegue il grande caldo nell’Isola. Cagliari in bollino rosso
- Continuità: la Ue boccia il bando dell’Alghero-Linate
- Caro carburanti: aumenta il prezzo medio di diesel e benzina nell’Isola
- Calcio: buon pareggio del Cagliari a Berlino. Esposito potrebbe andare via
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