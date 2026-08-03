Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 3 agosto 2026 con Lele Casini. 

  • Cronaca: l’incidente mortale di ieri sera. A perdere la vita una donna residente a Quartu. Altre quattro persone ferite. L’appello del Sindaco di Burcei per la messa in sicurezza della strada
  • Meteo: prosegue il grande caldo nell’Isola. Cagliari in bollino rosso
  • Continuità: la Ue boccia il bando dell’Alghero-Linate
  • Caro carburanti: aumenta il prezzo medio di diesel e benzina nell’Isola
  • Calcio: buon pareggio del Cagliari a Berlino. Esposito potrebbe andare via
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