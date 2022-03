D omani si chiude, fortunatamente, una delle settimane azzurre più fallimentari della storia del nostro calcio. Oggi ne comincia un’altra, i colori saranno il rosso e il blu, e sarà vietato sbagliare. Ogni passo in allenamento, ogni pensiero dovrà essere rivolto al match di Udine, qualsiasi dettaglio – per chi rappresenta il Cagliari – dovrà essere curato in funzione di un esame di maturità, quello della Dacia Arena, in programma domenica 3 aprile alle ore 15. Aspettando che il campionato torni a essere regolare, con questi recuperi che qualcuno sembra non voglia giocare.

Azzannato dalla pandemia, il calendario della Serie A ha subito una serie di strappi che oggi – parliamoci chiaro – stanno falsando il torneo, arrivato alla fase cruciale per diverse squadre, in cima e nella parte bassa della classifica.

L’Udinese, prossima avversaria del Cagliari, ha 30 punti e due gare da recuperare, con la Salernitana (i campani teoricamente possono ancora dire la loro) e a Firenze. La stessa Salernitana (a quota 16) è due partite indietro: quella di Udine e l’ultima, pesantissima, in casa col Venezia, che con 22 punti virtuali è in piena corsa per non retrocedere. Insomma, un pasticcio colossale e il Cagliari, che ha 25 punti e tutte le partite regolarmente disputate (trenta) assiste a questo pericoloso balletto di rinvii e non decisioni.

Domani sarà questo il tema forte dell’assemblea di Lega, il giardino privato dei venti presidenti, da dove – se tutto filerà liscio – si dovranno individuare le date per riportare tutti, il più presto possibile, allo stesso numero di partite (restano da giocare anche Bologna-Inter e Atalanta-Torino).

Sì, sarà la settimana decisiva, questa che ci porta alla sfida di Udine. Contro il Milan, il Cagliari ha mostrato i denti, i muscoli e il cuore, non è bastato ma il segnale è arrivato. I tifosi, che abbiamo sentito su questa lotta per evitare la B, sono ottimisti. Ne rivedremo tanti anche a Udine, per quei novanta minuti imperdibili. Anche per loro, il Cagliari deve dare tutto.

