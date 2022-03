N on può certo chiudersi così il meraviglioso 2022 del Cagliari. Abbiamo appurato che se ti mettono dei cancelli (chiusi) davanti a Bellanova e Dalbert, le vere grandi novità del Cagliari formato girone di ritorno, il meccanismo ne soffre terribilmente. Se alcuni solisti dal rendimento elevato come Grassi o Joao non sono al loro massimo livello, la squadra sbanda, diventa piccola, la stessa maltrattata da tutti nelle prime diciannove gare del campionato. E soprattutto, davanti a un’avversaria come la Lazio vista alla Domus, giù il cappello e la testa vada subito a La Spezia.

La squadra di Thiago Motta si è presentata alla sfida di ieri sera con la Juventus con tre sconfitte di fila nelle ultime tre giornate. E ha collezionato la quarta, ieri all’Allianz, una caduta libera che può anche essere un pessimo biglietto da visita in vista del match di sabato. Sarà uno spareggio, inutile nascondersi, perché in caso di blitz (e il Cagliari di questi tempi sembra provarci gusto a vincere lontano da casa) i rossoblù sorpasserebbero proprio i liguri, mettendo il cappello su un posto nella prossima Serie A.

E allora cominciamo a pregustarlo, questo confronto, dopo aver visto lo spessore, la qualità e la robustezza di una squadra – la Lazio - che lotta per altri traguardi. Il torneo che ci riguarda non è quello “giocato” sabato sera alla Unipol Domus, ma i novanta minuti in programma nello stadio dedicato ad Alberto Picco, il primo calciatore che segnò un gol nello Spezia: sabato alle 15, segnatevelo in agenda. Aspettando il “ritorno” di Joao Pedro, che non segna ma fa un lavoro sfiancante, da vero leader, o i primi passi nel 2022 di Nandez, del quale abbiamo perso le tracce dopo un calciomercato un po’ tormentato. Un appuntamento, lo scriviamo in queste pagine, al quale il Cagliari arriva in buona salute, soprattutto mentale: il gruppo sembra coeso, tutti lottano e tutti remano dalla stessa parte, mancano solo i gol di Joao ma sappiamo che i fuoriclasse sanno colpire quando serve. Settimana d’attesa, il countdown è iniziato.

© Riproduzione riservata