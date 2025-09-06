Volodymyr Zelensky risponde all’invito-sfida lanciatogli nei giorni scorsi da Vladimir Putin, che aveva affermato: «Se è pronto per incontrarmi, venga a Mosca».

Il presidente dell’Ucraina invasa dalla Russia ha rifiutato – nel corso di un’intervista all’emittente Abc – la proposta del leader russo. Rilanciando: «Può venire lui a Kiev».

«Io non posso andare a Mosca – ha spiegato Zelensky – quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno». «Non posso –ha concluso il presidente ucraino nel colloquio con la giornalista Martha Raddatz - andare nella capitale di questo terrorista. E Putin lo capisce».

