Zelensky risponde a Putin: «Io a Mosca? Venga lui a Kiev»Il leader ucraino allo Zar: «Non posso andare in Russia, che attacca ogni giorno il mio Paese con i missili»
Volodymyr Zelensky risponde all’invito-sfida lanciatogli nei giorni scorsi da Vladimir Putin, che aveva affermato: «Se è pronto per incontrarmi, venga a Mosca».
Il presidente dell’Ucraina invasa dalla Russia ha rifiutato – nel corso di un’intervista all’emittente Abc – la proposta del leader russo. Rilanciando: «Può venire lui a Kiev».
«Io non posso andare a Mosca – ha spiegato Zelensky – quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno». «Non posso –ha concluso il presidente ucraino nel colloquio con la giornalista Martha Raddatz - andare nella capitale di questo terrorista. E Putin lo capisce».
(Unioneonline)