Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto in videocollegamento per il suo intervento al Bundestag tedesco. Come è apparsa la sua immagine, tutti lo hanno salutato con un’ovazione.

"Il mondo è con l'Ucraina, e la Germania è al vostro fianco", sono state le parole in apertura di seduta da parte di Katrin Goering-Eckardt, vicepresidente dell’assemblea, che ha aggiunto: “Putin con la sua guerra ha attaccato anche il nostro ordinamento della pace, presidente Zelensky, noi vi vediamo. Il vostro Paese ha scelto la democrazia. E di questo ha paura Putin”.

Zelensky ha fatto riferimento a un muro sempre più forte tra l’Ucraina e l’Europa: “Questo muro è più forte, con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci. Abbiamo sempre detto che Nord Stream 2 fosse un'arma e abbiamo sentito rispondere che fosse economia, economia, economia. Anche adesso esitate sull'ingresso dell'Ucraina nell'Europa. È un'altra pietra per il muro", ha detto ancora. "Abbiamo percepito resistenza, percepiamo che volete economia, economia economia".

Poi si è rivolto al cancelliere Sholz: “Butti giù questo muro. Mostri la leadership che la Germania merita, e i suoi successori saranno solo orgogliosi di lei. Sostenga gli ucraini e ci aiuti a fermare questa guerra". Una citazione di Ronald Reagan che aveva chiesto a Gorbaciov di “tirare giù il muro” di Berlino.

(Unioneonline/s.s.)

