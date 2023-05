Tappa a Londra per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, nella capitale Britannica, ha incontrato il primo ministro Rishi Sunak.

Il confronto fra i due a Checkers Mansion, dove Sunak ha ricordato come il suo illustre predecessore Winston Churchill abbia tenuto alcuni dei suoi discorsi più famosi durante la Seconda guerra mondiale.

«Allo stesso modo, oggi la tua leadership, il coraggio e la forza d'animo del tuo paese sono un'ispirazione per tutti noi», ha affermato Sunak rivolgendosi a Zelensky.

Il Regno Unito si è impegnato a fornire centinaia di missili di difesa aerea e droni d'attacco a lungo raggio all'Ucraina per respingere l'attacco russo.

La visita a sorpresa, non programmata, di Zelensky in Gran Bretagna è l'ultima tappa di un tour dell'Europa del presidente ucraino, passato anche in Italia e in Vaticano, in Francia e Germania.

Sunak ha anche lanciato un appello globale agli alleati occidentali per sostenere militarmente l'Ucraina «in questo momento cruciale», riferendosi alla controffensiva delle truppe di Kiev contro l'invasione russa.

Sunak si impegna a portare avanti il suo appello nel corso dei prossimi vertici internazionali al Consiglio d'Europa e nel G7.

