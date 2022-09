Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta facendo pressione su Joe Biden affinché gli Stati Uniti forniscano a Kiev un'arma nuova e più potente, un sistema missilistico con un raggio di 305,7 chilometri, in grado quindi di raggiungere la Russia.

Lo riporta il New York Times, sottolineando che Zelensky ha assicurato agli americani che non intende colpire città russe o target civili.

Biden però tentenna, e sta opponendo resistenza alla richiesta. D’altronde è noto come il Presidente Usa stia predicando prudenza sulla controffensiva di Kiev: “Stiamo cercando di evitare la terza guerra mondiale”, va ripetendo ai suoi collaboratori.

Il dibattito sull'Army Tactical Missile System arriva in un momento critico, in cui prevale la preoccupazione nell'amministrazione americana per un'escalation da parte di Vladimir Putin. Le opzioni peggiori a cui ci si sta preparando includono bombardamenti indiscriminati delle città ucraine, una campagna per uccidere i leader di Kiev o un attacco a uno dei centri di fornitura di armi fuori dall'Ucraina e in particolare nei paesi Nato come Polonia e Romania.

Gli attacchi agli obiettivi civili ucraini, con le prime sconfitte patite da Mosca nella Regione di Kharkiv, sono già aumentati, afferma l’ultimo rapporto di intelligence del ministero della Difesa britannico: la Russia, si legge, “ha reagito alle battute d’arresto militari dell’ultima settimana aumentando gli attacchi missilistici contro le infrastrutture civili anche se non hanno alcun impatto militare”. La mossa, aggiunge l’intelligence di Londra, “è volta a distruggere il morale del popolo ucraino”.

"Nella ritirata da Kharkiv i russi hanno perso metà dell’11esimo corpo d’armata”

Durante la ritirata dalla regione di Kharkiv, riconquistata dall'esercito ucraino, "le unità dell'11esimo Corpo d'armata della flotta baltica delle forze armate russe hanno perso più del 50% del personale e più di 200 pezzi di equipaggiamento militare". Lo afferma lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda.

(Unioneonline)

