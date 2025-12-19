Conferenza fiume (oltre 4 ore) di fine anno per il presidente russo Putin. Davanti ai giornalisti il leader di Mosca ha confermato la disponibilità della Russia a negoziare sull'Ucraina basandosi sulle proposte del 2024. «Ma la Russia non vede ancora la disponibilità di Kiev a discutere la questione territoriale», ha detto il capo del Cremlino, secondo il quale le truppe russe «stanno avanzando lungo l'intera linea di contatto, mentre il nemico si sta ritirando».

Ancora, Putin Vladimir ha elogiato i «seri sforzi di Trump per porre fine a questo conflitto», spiegando che il presidente degli Usa è «sincero» nel suo tentativo di porre fine alla guerra. «Dire che rifiutiamo qualcosa o respingiamo qualcosa è inappropriato e infondato», ha aggiunto Putin, affermando anche che «la palla è interamente nel campo dei nostri cosiddetti oppositori occidentali, del capo del regime di Kiev e dei loro sponsor europei».

