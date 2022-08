Il fantasma di Chernobyl aleggia su Zaporizhzhia. Mentre tutt'intorno piovono razzi e granate, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa i russi di ricatto atomico, di continuare a barricarsi e a sparare dalla centrale nucleare più grande d'Europa, facendosene scudo.

"Ogni giorno di permanenza del contingente russo sul territorio dell'impianto nucleare di Zaporizhzhia e aree vicine - ha dichiarato Zelensky durante la notte nel consueto videomessaggio su Telegram - aumenta la minaccia all'Europa, come non è mai successo nemmeno al picco dello scontro della Guerra Fredda".

I rischi di un disastro nucleare, secondo il sindaco di Energodar, Dmytro Orlov, "crescono di giorno in giorno", e la "cosa più preoccupante è che non c'è alcun segno di una de-escalation".

Zelensky si è anche rivolto direttamente ai cittadini russi: "Quando il male raggiunge un simile livello, il silenzio delle persone si avvicina alla complicità. Pertanto, se hai la cittadinanza russa e resti in silenzio, significa che sostieni la guerra di Mosca. E non importa dove ti trovi, che sia in Russia o all'estero, la tua voce dovrebbe suonare a sostegno dell'Ucraina", ha detto.

Intanto i servizi segreti di Londra ritengono probabile che Mosca stia organizzando un referendum nell'autoproclamata repubblica di Donetsk (Dpr) con l'obiettivo di annetterla alla Russia.

(QUI tutte le notizie sull’Ucraina)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito gli aggiornamenti di ora in ora.

Bombe russe sul Donetsk

Le truppe russe hanno ucciso tre civili e ne hanno feriti altri 13 nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, durante gli attacchi lanciati nella giornata di ieri: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riporta Ukrinform.

"Il 14 agosto i russi hanno ucciso tre civili nella regione di Donetsk: a Bakhmut, Soledar e Marinka. Altre tredici persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko.

***

Kiev: “Uccisi 43.750 soldati russi”

Circa 43.750 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 233 caccia, 195 elicotteri e 787 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform.

Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.876 carri armati russi, 985 sistemi di artiglieria, 4.141 veicoli blindati per il trasporto delle truppe e 15 navi e 187 missili da crociera.

***

Kiev: “22mila attacchi su obiettivi civili dal 24 febbraio”

Le forze russe hanno effettuato oltre 22.000 attacchi su obiettivi civili in Ucraina e circa 300 su obiettivi militari dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio scorso: lo ha reso noto il vice ministro dell'Interno, Yevhen Yenin, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Yenin ha precisato che "tutto può diventare un obiettivo" da attaccare: dalle infrastrutture ai centri commerciali, dalle scuole ai siti del patrimonio culturale del Paese.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata