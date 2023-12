«La Cina sarà sicuramente riunificata». Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping rivolgendosi alla nazione nel suo di scorso di fine anno.

«Tutti i cinesi su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan dovrebbero essere legati da un obiettivo comune e condividere la gloria del rinnovamento della nazione cinese», ha sottolineato Xi, ribadendo l’intenzione di Pechino di non rinunciare alle proprie pretese sull’isola.

Xi ha anche fatto il punto sull’economia della Repubblica popolare, definendola «più dinamica di prima».

Nel corso del 2023, ha sottolineato il leader cinese, l'economia del Paese «ha dominato la tempesta per diventare più resiliente».

Da quanto si è appreso, in queste ore Xi ha anche avuto uno scambio di auguri con il presidente russo Vladimir Putin.

«Di fronte a cambiamenti inediti in un secolo e a una situazione regionale e internazionale turbolenta, le relazioni Cina-Russia hanno mantenuto uno sviluppo sano e stabile e sonoprogredite in modo costante nella giusta direzione», ha detto Xi, citato dal canale statale Cctv, in merito ai rapporti con Mosca. «Sotto la nostra guida congiunta – ha aggiunto - la reciproca fiducia politica si è approfondita, il nostro coordinamento strategico stretto, e la cooperazione reciprocamente benefica ha continuato a produrre nuovi risultati».

