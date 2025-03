«La via per la pace è la forza. La debolezza genera più guerra. Sosterremo l'Ucraina, impegnandoci nel contempo in un rafforzamento della difesa europea». Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del vertice Nato-Ue di Londra convocato dal premier britannico Keir Starmer.

«Il continuo sostegno dell'Europa all'Ucraina può portare a una pace giusta e duratura nel Paese», ha ribadito Von der Leyen.

Nel frattempo, trova i primi consensi la proposta di un summit tra Ue e Stati Uniti, avanzata dalla premier italiana Giorgia Meloni dopo lo scontro alla Casa Bianca fra Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Tra i primi ad appoggiare l’ipotesi c’è la Polonia, come confermato dal primo ministro polacco e

presidente di turno dell'Ue, Donald Tusk. «Siamo dalla parte dell'Ucraina senza alcun dubbio: dev'essere fornito un sostegno inequivocabile e duraturo a Kiev nella sua difesa contro l'aggressione russa», ha ribadito Tusk. Allo stesso tempo, ha evidenziato Tusk, Varsavia «sostiene la più stretta alleanza possibile tra l'intero Occidente e gli Stati Uniti».

(Unioneonline)

