La Russia continua a «prepararsi» alle trattative dirette con l'Ucraina giovedì a Istanbul ma annuncerà chi sarà presente in rappresentanza di Mosca solo quando il presidente Vladimir Putin lo avrà deciso. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

A Istanbul ci sarà sicuramente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che più volte ha detto che ci sarebbe andato a Istanbul per incontrare Putin. E anche il presidente americano Donald Trump ha affermato di aspettarsi la presenza in Turchia sia di Zelensky sia di Putin.

Per Kiev l'assenza del presidente russo sarebbe il «segnale definitivo» che Mosca non vuole porre fine alla guerra.

«Credo che se Vladimir Putin si rifiutasse di visitare la Turchia, ciò darebbe il segnale definitivo che la Russia non vuole porre fine a questa guerra, che non è disposta a negoziare», si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web della presidenza ucraina, citando Andrei Yermak, braccio destro del signor Zelensky.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata