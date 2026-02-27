Venti di guerra sull’Iran, Trump: «Non mi piace usare la forza ma qualche volta va fatto»Via gli stranieri, la Farnesina: «Lasciare il Paese»
Venti di guerra sull'Iran, con la diplomazia ormai appesa a un filo e gli stranieri che iniziano a lasciare il Paese.
«Mi piacerebbe non usare» un'azione militare contro l'Iran, ha detto oggi Donald Trump, ma «qualche volta va fatto» precisando di essere pronto a nuovi colloqui proprio nelle prossime ore.
Nel frattempo spunta un rapporto dell'Aiea secondo il quale gli iraniani avrebbero immagazzinato uranio arricchito al 60%: sarebbero dunque vicino al 90% necessario per produrre la bomba atomica nel sito sotterraneo di Isfahan.
Pechino ha già esortato i propri ad andare via «il prima possibile», la Farnesina ha ribadito lo stesso invito agli italiani, precisando laddove possibile di «lasciare il paese» prestando «prudenza in tutta la regione a causa di possibili nuove attività militari».
Anche Londra ha già annunciato il ritiro temporaneo del personale diplomatico, mentre Washington ha ridotto il personale all'ambasciata di Gerusalemme sullo sfondo di una possibile ritorsione di Teheran contro Israele in caso di attacco Usa.
Rubio lunedì sarà da Netanyahu. Il Pakistan intanto bombarda Kabul e dichiara “guerra aperta” ai Talebani.
