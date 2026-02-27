La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha affermato che l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton era a conoscenza delle attività pedofile del finanziere statunitense Jeffrey Epstein, e «la testimonianza di Hillary Clinton davanti al Congresso è menzognera».

«Bill Clinton sapeva tutto, e anche Hillary Clinton lo sa. E quello che ha detto ieri è una menzogna totale», ha dichiarato Zakharova, citata dall'agenzia Tass.

La portavoce degli Esteri della Russia ha sottolineato che, stando alle parole di Hillary Clinton, l'ex presidente statunitense avrebbe viaggiato sull'aereo di Epstein, il Lolita Express, il cui nome è un chiaro riferimento all'opera di Vladimir Nabokov. «Voglio sottolineare che il nome 'Lolita Express' per l'aereo di Epstein non è apparso di recente. 'Lolita Express' è un nome che abbiamo appreso non dai fascicoli di Epstein, ma piuttosto il nome usato dalle persone che volavano su quell'aereo», ha aggiunto Zakharova, osservando:«Queste persone non avevano dubbi sull'origine del nome dell'aereo».

Fuori dalla stanza dove è stata sentita per ore su eventuali rapporti con Esptein, su sollecitazione dei mebri repubblicani del congresso, Hillary Clinton si è presentata sicura di sé e lucida. Si è detta fiduciosa sul fatto che il marito non sappia nulla dei reati Epstein.

Nella sua dichiarazione iniziale, l'ex segretario di stato aveva detto di non conoscere Epstein e aveva puntato il dito contro Trump: «Sovrebbe essere sentito sotto giuramento». Così come dovrebbe essere sentito «chi ha chiesto quando ci sarebbe stata una festa» sull'isola del pedofilo, in riferimento a Elon Musk.

I file di Epstein pubblicati hanno infatti messo in evidenza uno scambio di email fra il miliardario e il pedofilo, con Musk che chiedeva quando erano in programma feste sull'isola.

