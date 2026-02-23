Il Messico sprofonda nel caos e nella violenza dopo l'operazione che ha portato all'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', il capo del cartello di Jalisco.

Le forze di sicurezza avevano annunciato nelle ultime ore l'uccisione del fondatore e leader della banda criminale più temuta del Paese. La notizia è stata poi confermata anche dagli Stati Uniti, con il blitz che ha fatto scoppiare scontri violentissimi tra bande di narcos e forze di polizia.

In diversi stati si segnalano incendi, blocchi stradali e fughe di civili in preda al panico.

Al momento le autorità hanno certificato la morte di 26 persone, tra cui una donna incinta e 17 agenti delle forze dell'ordine.

Violenze e caos in Messico (foto Ansa)

Molte compagnie aeree hanno sospeso i voli verso il Messico, mentre la Farnesina sta seguendo gli sviluppi invitando gli italiani sul posto a limitare gli spostamenti.

Sospese anche alcune partite di calcio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata