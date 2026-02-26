Un attacco aereo è stato lanciato nella notte su Kiev da parte delle forze armate russe.

Missili balistici e droni sono segnalati sopra la città e sono state udite delle esplosioni.

I cittadini sono stati invitati a recarsi nei rifugi. Attacchi simili sono in corso anche su Kharkiv e Zaporizhia.

In quest’ultima città il bilancio è di un morto e otto feriti. Lo scrive su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale (Ova) di Zaporizhzhia, facendo un primo bilancio.

