Oltre 5.000 voli cancellati, scuole chiuse in diverse città e più di 300.000 persone senza corrente. È questo il bilancio della nuova tempesta di neve che si è abbattuta sulla costa est degli Stati Uniti.

Interessata anche la città di New York, dove il sindaco Zohran Mamdani ha imposto il divieto di circolazione. «Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. Per favore, per la vostra sicurezza, restate a casa e non mettetevi in strada», ha detto il primo cittadino.

Centinaia di migliaia di persone sono senza elettricità a causa della neve che ha abbattuto i pali della luce: 122.000 in New Jersey, 99.000 in Massachusetts e 71.000 in Delaware. Scuole chiuse a New York, in Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, Connecticut e New Jersey.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata