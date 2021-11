“Non sono mai stato così male, vorrei aver fatto il vaccino”. Sarebbero queste le ultime parole pronunciate, rivolgendosi a sua moglie, da Glynn Stell, il 55enne vegano morto nelle scorse ore in Inghilterra di Covid e dopo avere rifiutato per due volte nei mesi scorsi il vaccino perché testato sugli animali”.

Stell ha affrontato una battaglia di due settimane in terapia intensiva, dove ha implorato le infermiere dell'ospedale per avere il vaccino, ma ormai era troppo tardi per salvarlo.

E così la moglie, che ora si trova a vivere “un futuro vuoto da sola”, ha lanciato un messaggio a tutti gli incerti: “Vaccinatevi”.

“Era un'anima molto gentile – spiega poi la moglie a proposito del marito – era vegano e non voleva il vaccino contro il Covid perché era testato sugli animali”.

Di professione ingegnere, Stell amava gli animali a tal punto da sacrificare la sua vita per loro. In casa accudiva con la moglie sei fra cani e gatti, e non voleva il vaccino perché aveva letto che i produttori del siero, tra cui Pfizer-BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson, avevano testato il farmaco sugli animali.

