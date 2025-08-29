Usa, Trump revoca la scorta all'ex vicepresidente Kamala HarrisLa protezione, prevista per sei mesi dopo la fine del mandato, era stata prorogata da Joe Biden fino a luglio 2026
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di revocare la protezione dei Servizi Segreti all’ex vicepresidente Kamala Harris. La notizia emerge da una lettera – citata dalla Cnn – inviata ieri alla ministra della Sicurezza nazionale, Kristi Noem.
Di norma, la protezione per un ex vicepresidente dura per i sei mesi successivi al termine dell’incarico, ma l’ormai ex presidente Joe Biden aveva esteso la scorta di Harris fino a luglio 2026. Ed è proprio questa estensione a essere stata annullata da Trump.
«Con la presente siete autorizzati a interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata da memorandum esecutivo, oltre a quelle previste dalla legge, per il seguente individuo, con effetto dal 1mo settembre 2025: l’ex vicepresidente Kamala D. Harris», si legge nel testo integrale della missiva.
(Unioneonline)