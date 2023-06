L'intelligenza artificiale sbarca anche in radio. Con un esperimento condotto dalla stazione KBFF Live 95.5 FM con sede a Portland, in Oregon, che ha lanciato la prima trasmissione senza esseri umani in conduzione.

Grazie a un software di Futuri Media, RadioGPT, è stata generata una versione sintetica della conduttrice Ashley Elzinga.

L'azienda proprietaria, Alpha Media, ha già dichiarato che la speaker non sarà licenziata e il suo stipendio non cambierà, precisando che l’utilità futura di questo esperimento potrebbe però rendere l'emittente "più agile che mai", mettendo anzi in mostra i creatori di contenuti «in più occasioni, con maggiore frequenza, curando informazioni più tempestive».

Martedì 13 giugno, Live 95.5 ha presentato su Twitter la nuova conduttrice: nel video la versione "reale" di Ashley Elzinga che introduce la sua controparte sintetica. «Suppongo di avere il giorno libero», ha scherzato la Dj.

In un altro video allegato, la speaker artificiale si congratula con un radioascoltatore per aver vinto i biglietti per un concerto di Taylor Swift. Sorprendente come la voce creata dall’intelligenza artificiale conversi con facilità e con un’incredibile somiglianza alla conduttrice su cui è modellata.

Immediata la preoccupazione di molti Dj locali, che hanno parlato di «totale manca di rispetto nei confronti della professione radiofonica».

Le intelligenze artificiali, come già evidenziato da numerosi studi, potrebbero sostituire milioni di posti di lavoro entro il 2030. Secondo una stima della società di consulenza McKinsey, la cifra esatta potrebbe aggirarsi tra i 400 e gli 800 milioni.

(Unioneonline/v.l.)

LEGGI ANCHE:

© Riproduzione riservata