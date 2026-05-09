«Il conflitto ucraino sta volgendo al termine». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riportato da Ria Novosti e dalla Tass. Una dichiarazione che arriva nel giorno della tradizionale parata a Mosca in occasione dell’anniversario della vittoria della Russia contro i nazifascisti nella Seconda guerra mondiale, quest’anno celebrato in tono minore. «In Ucraina combattiamo contro una forza aggressiva sostenuta da tutta la Nato», aveva detto lo Zar nel suo discorso durante l’evento.

Putin ha anche commentato la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un nuovo dialogo tra Bruxelles e il Cremlino. La Russia – ha detto il leader di Mosca – «non ha mai rifiutato» di tenere negoziati con la Ue. Come candidato al ruolo di negoziatore - ha aggiunto Putin - preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano».

(Unioneonline)

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