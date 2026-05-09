L'esempio dei soldati sovietici che diedero la vita per sconfiggere il nazifascismo, oggi «ispira i soldati che svolgono il loro dovere nell'operazione militare speciale» in Ucraina e «resistono contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della Nato».

Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, parlando durante la parata sulla Piazza Rossa per l'81esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. All'evento in tono minore, senza il dispiegamento di equipaggiamenti militari, hanno partecipato veterani del conflitto in Ucraina.

Come è tradizione, l'evento si è aperto con la sfilata di un picchetto che portava la bandiera russa e quella dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich.

Putin ha aggiunto che il destino del Paese non sarà deciso solo dai soldati, ma da tutto il popolo russo. «Rimanendo uniti, la vittoria sarà sempre nostra», ha concluso il capo del Cremlino.

(Unioneonline)

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