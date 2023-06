Visita ufficiale a Pechino per il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Il capo della diplomazia Usa ha incontrato le massime autorità della Repubblica popolare cinese, compreso il presidente Xi Jinping.

Xi e Blinken si sono incontrati nella Grande sala del Popolo e secondo quanto riportato dai media statali cinesi il faccia a faccia avrebbe portato «progressi» nell’ambito dei rapporti tra le due potenze, che avrebbero individuato un «terreno comune» su alcuni punti specifici.

La visita di Blinken arriva in un periodi di grande tensione tra Washington e il Paese asiatico, sia per le reciproche posizioni nei confronti della Russia in guerra contro l’Ucraina sia per la questione di Taiwan.

A proposito di quest’ultima, nel corso del suo colloquio con Blinken, il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito che Pechino «non è disposta a fare alcune compromesso».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata