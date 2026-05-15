Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la sua visita a Pechino, ha affermato di aver concluso «fantastici accordi commerciali» con Xi Jinping, presidente della repubblica popolare cinese.

Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un «grande leader» e un «amico», non avevano suscitato rilevanti reazioni, in un primo momento. «Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i Paesi», ha ribadito Trump, mentre Xi lo accompagnava attraverso i giardini di Zhongnanhai.

Poche ore dopo si è espresso anche l’omologo cinese: «Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni», ha detto il presidente cinese.

Per Xi la visita è stata storica e di grande importanza e ha affermato che è stata definita una nuova visione per la costruzione di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Accordo anche su rafforzare comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.

(Unioneonline)

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