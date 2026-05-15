Sarebbe del padovano Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato ieri dopo la tragica immersione dei sub italiani alle Maldive. Le prime informazioni avevano invece indicato l’identificazione della biologa genovese Monica Montefalcone.

«L’immersione doveva durare meno di un’ora. Si sono tuffati alle 11 e quando intorno alle 12 non li abbiamo visti riemergere abbiamo iniziato a cercarli con la barca», racconta una delle persone a bordo della safari boat Duke of York, che si trovava insieme ai cinque italiani morti durante l’immersione nelle grotte di Alimathà. «Eravamo a poche centinaia di metri da loro – aggiunge – la visibilità era ottima. Noi pensavamo stessero compensando. Dopo una rapida perlustrazione senza risultati abbiamo immediatamente dato l’allarme all’Unità di crisi della Farnesina. I soccorsi sono stati tempestivi».

Nel frattempo l’Ambasciata d’Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo del Duke of York che avevano partecipato alla spedizione insieme lle cinque vittime. L’Ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è detta disponibile a inviare volontari specializzati nel primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo dell’imbarcazione, dove non si registrano feriti. A causa del maltempo, come annunciato dall’ambasciatore l'ambasciatore italiano a Colombo, Damiano Francovigh, le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani.

(Unioneonline)

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