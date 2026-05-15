Dopo due giorni di negoziazioni, l'esito degli ultimi colloqui diretti tra Libano e Israele - con la mediazione degli Stati Uniti - è l'annuncio di una proroga di 45 giorni della "tregua" in vigore ufficialmente da metà aprile, ma mai realmente rispettata sul terreno.

Mentre infatti si tratta - con il prossimo round in programma il 2-3 giugno - nel sud del Libano proseguono senza sosta i raid israeliani, i contrattacchi di Hezbollah contro le forze di occupazione e la distruzione sistematica, a colpi di esplosivo e con le ruspe con la Stella di Davide, di intere località libanesi a sud del fiume Litani. Israele ha annunciato l'uccisione in Libano di un nuovo militare, con un bilancio che sale a 19 soldati e un contractor civile uccisi. E in serata, in quella che i media ebraici definiscono una "possibile violazione del cessate il fuoco", si è riacceso anche il fronte della guerra contro Hamas: l'aviazione israeliana ha preso di mira, con un raid su un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza City, Izz al-Din Haddad, leader del gruppo palestinese nella Striscia e comandante delle brigate Al-Qassam. Secondo un alto ufficiale della sicurezza israeliana citato dal Times of Israel, ci sono "prime indicazioni" che il leader sia stato ucciso nel raid.

«Questo è un messaggio chiaro a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita: prima o poi, Israele vi raggiungerà» hanno tuonato in una nota il premier Benyamin Netanyahu e il ministro Israel Katz, annunciando l'attacco contro il miliziano definito «uno degli artefici del massacro del 7 ottobre». Dichiarazioni che fanno temere per la tregua nella Striscia e che parlano anche al fronte in Libano, dove intanto il bilancio ufficiale dall'inizio della nuova fase della guerra è salito a 2.951 morti, tra cui circa 200 bambini, e circa 9 mila feriti. Nelle ultime 24 ore, secondo le autorità di Beirut, le vittime sono state 59.

In questo quadro il governo italiano ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari al Libano da 15 milioni di euro, dopo i 10 milioni già decisi ad aprile, per sostenere interventi di emergenza a favore della popolazione civile.

(Unioneonline)

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