L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti cinque subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana.

Le vittime sono Monica Montefalcone, docente di Ecologia all'ateneo di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, una ricercatrice e due istruttori subacquei: stavano esplorando una grotta a una profondità di 50 metri nell’atollo Vaavu.

A bordo delle barche per il recupero il sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Lo riferisce la Farnesina in una nota.

Al momento, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

(Unioneonline)

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