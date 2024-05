Nelle ultime 24 ore, l'esercito di Mosca ha attaccato l'Ucraina su tutta la linea del fronte.

Lo ha riferito lo stato maggiore di Kiev nel report della mattina. L'esercito russo ha lanciato 13 attacchi missilistici e 118 attacchi aerei, oltre a 120 razzi, sulle posizioni delle truppe ucraine e nelle aree popolate.

Colpiti condomini e abitazioni private, oltre alle infrastrutture. L'unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina ha dichiarato ieri sera di essere stata costretta ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico.

Kiev riferisce comunque di «massicce» perdite per i russi, i caduti in battaglia nelle ultime 24 ore sarebbero 1.260.

Più di 4.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine della regione di Kharkiv, come ha dichiarato il governatore Oleg Synegubov in seguito all'offensiva russa iniziata venerdì. Le forze russe hanno rivendicato la conquista di nove villaggi nella regione.

Il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, ha fatto il punto questa mattina sulla situazione al fronte: «Nella regione di Kharkiv i combattimenti si sono intensificati in modo significativo nelle zone di confine, ma la difesa sta mantenendo le posizioni. Nel Donetsk ci sono violenti scontri con le truppe russe e la situazione sta cambiando rapidamente. In alcune aree i russi hanno ottenuto un successo parziale, mentre in altre le truppe di Kiev stanno respingendo il nemico e migliorando la loro posizione tattica».

Nel nord della regione di Kharkiv, dove è in corso da due giorni un pesante assalto dei russi, la situazione si sta via via facendo complessa, spiega l'ultimo report dell'organizzazione indipendente DeepState.

La fanteria russa, dopo aver preso i villaggi di Pletenivka e Ohirtseve, ha raggiunto la periferia settentrionale di Vovchansk e sta tentando di aprirsi un varco. Le forze del Cremlino stanno cercando anche di sfondare per stabilire il controllo su Gatishche, Staritsa e Bugruvatka. Secondo DeepState, Mosca sta progressivamente dispiegando più truppe sul territorio ucraino e avanza costantemente in gruppi verso le aree popolate.

Secondo il think tank Usa Isw, tuttavia, i russi non stanno cercando di conquistare Kharkiv, almeno in questo momento.

Nella notte intanto Kiev ha attaccato due raffinerie russe a Volgograd: i droni dei servizi speciali militari hanno colpito l'impianto Kaluganefteprodukt e la Novolipetsk Metallurgy Plant di Volgograd. E il canale Telegram russo Baza ha riferito anche del crollo di un palazzo, che ha provocato almeno diversi morti e decine di feriti, tra cui un bimbo in gravi condizioni.

